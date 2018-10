Rapport sur la compétitivité du World Economic Forum 2018, Israël toujours très bien placé.

Israël a la vingtième économie la plus compétitive et l’attitude la plus positive envers le risque entrepreneurial dans le monde, selon l’étude annuelle du Forum économique mondial sur l’économie mondiale publiée mercredi.

Le rapport mondial sur la compétitivité du World Economic Forum dresse le panorama de la compétitivité de 140 économies sur la base de 12 piliers clés: institutions, infrastructures, adoption des TIC, stabilité macroéconomique, dynamisme des entreprises et capacité d’innovation.

Alors que le rapport constate une faiblesse relative dans de nombreux pays occidentaux en ce qui concerne la maîtrise du processus d'innovation, Israël est réputé posséder l'attitude la plus positive face au risque entrepreneurial dans le monde.