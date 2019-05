Rapport: les pays européens face au conflit israélo-palestinien

Une étude a été réalisée conjointement par l’Institut israélien « Mitvim » et l’Institut allemand de politique étrangère et de défense PAX afin de voir où se situent les pays d’Europe par rapport au conflit israélo-palestinien. Proche des positions israéliennes ou au contraire plus favorables à la cause « palestinienne »? L’étude se base sur plusieurs critères, notamment les votes au sein des institutions européennes ou internationales et les déclarations officielles.Lire la suite sur lphinfo.com