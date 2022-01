Rapport de l’UE: déferlante antisémite sur les réseaux français et allemands

Depuis le début de 2020, l’antisémitisme en ligne a fortement augmenté en France et en Allemagne, selon une étude commandée par l’Union européenne. Dans les deux pays, la haine des Juifs en ligne a augmenté à mesure que la pandémie de corona prenait de plus en plus d’emprise sur la vie quotidienne en 2020 et au début de 2021, concluent les chercheurs. Une étude réalisée à partir des données collectées sur Twitter, Facebook et Telegram.

L’idée des Juifs en tant que maladies, ou propagateurs de maladies, existe depuis des siècles. Par exemple, les Juifs de l’Europe du XIVe siècle ont été massivement blâmés pour l’énorme épidémie de peste (1347-1352), au cours de laquelle environ un tiers à la moitié de la population européenne est décédée. Mais en mars 2020, cette vieille forme de haine est revenue. Bientôt, les Juifs (ou parfois Israël symbole d’un collectif juif) ont été blâmés pour la propagation du coronavirus. D’autres ont vu une opportunité d’infecter délibérément les Juifs avec ce nouveau virus. Des développements similaires ont également été observés sur les réseaux sociaux dans d’autres études, notamment au Royaume-Uni .

Ce rapport se concentre principalement sur Twitter , Facebook et Telegram. Début 2020, par exemple, des messages antisémites ont circulé sur Telegram sur les chaînes francophones et germanophones. Le texte anglais suivant a été fréquemment partagé sur une chaîne populaire de langue française : « Si vous avez le virus, faites un câlin. Faites passer la grippe à tous les juifs. Un autre message est devenu viral sur une chaîne populaire en langue allemande : «Le coronavirus a également été présenté comme un« virus sioniste », entre autres. Il aurait été conçu contre les non-juifs. Peu de temps après, des théories sur un « nouvel ordre mondial » dans ces groupes ont émergé.

Les vaccins juifs sur les réseaux

Début 2021, l’attention s’est portée sur les prétendus « vaccins juifs ». Le programme de vaccination rapide d’Israël a également fait sourciller, comme quelqu’un a demandé dans une chaîne de langue française : « Un vaccin placebo pour le ‘peuple élu’ ? Pendant ce temps, les comparaisons entre les non vaccinés et les Juifs dans les années 30 et 40, comme aux Pays-Bas, sont devenues de plus en plus populaires sur les réseaux en France et en Allemagne.

Un thème dominant en Allemagne et en France est l’idée d’une « puissante clique juive ». Cette dernière prendrait les devants dans les coulisses. Cela montre également des chevauchements avec QAnon . Ce canard antisémite est loin d’être nouveau et semble désormais recyclé. Les comparaisons de l’Holocauste, ainsi que la banalisation et même la négation de ma shoah, sont récemment devenues de plus en plus populaires sur divers canaux de médias sociaux sceptiques.

À titre de comparaison, entre le premier mois de 2020 et 2021, les chercheurs ont constaté une augmentation du nombre de messages antisémites de sept fois sur les chaînes francophones et de 13 fois sur les chaînes germanophones. Il est frappant de constater que moins de 5% de tous les utilisateurs envoient plus de la moitié de tous les messages signalés dans le monde. Ces messages signalés ont atteint pas moins de deux milliards de vues en Allemagne et cinq millions de vues en France.

En partie pour cette raison, les chercheurs appellent à plus d’action de la part des sociétés de médias sociaux. Beaucoup pensent qu’elles échouent, tout comme les gouvernements nationaux. Ils soulignent la nécessité d’une éducation à l’antisémitisme. Enfin, ils souhaitent une norme européenne pour mieux lutter contre la haine en ligne.