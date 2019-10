Raphy Peretz : « Non aux organisations gauchistes dans le système éducatif ! »

Le ministre de l’Education a sévèrement critiqué la décision de la direction d’un lycée de Kiryat Tivon qui va organiser une visite guidée de Hevron accompagnée d’activistes des organisations « Shovrim Shetika » et « Ma’hsom Watch ». Le ministre a déclaré qu’il n’y a pas de place dans le système éducatif pour des organisations qui salissent systématiquement les soldats et officiers de Tsahal, y compris et surtout à l’étranger.Lire la suite sur lphinfo.com