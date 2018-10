Raphaël Enthoven: “La censure a changé de camp! “

Raphaël Enthoven. AFP. Byline / Source / Credit JOEL SAGET / AFP

Daoud Boughezala. D’après toutes les études d’opinion, les jeunes de la Manif pour tous étaient ultra-minoritaires dans leur classe d’âge. Pourtant, depuis quelques années, une jeune garde intellectuelle catholique (Eugénie Bastié, Marianne Durano, François-Xavier Bellamy…) conquiert les médias de droite, les plateaux télévisés et les étals des libraires. Ce phénomène est-il l’ultime soubresaut d’une France catholique à l’agonie ou l’annonce d’une révolution conservatrice à venir ?

Raphaël Enthoven. C’est un effet de la minorisation croissante du discours catholique et traditionnel. Comme des rochers apparaissent (et découvrent parfois des cathédrales) quand l’eau se retire, le retrait tendanciel du catholicisme, le vacillement de son socle, la perte de chacune de ses batailles et la déshérence des traditions ont pour effet de susciter des défenseurs.Lire la suite sur jforum.fr