RaMhaL: La lumière éclatante

Ramhal, initiales de Rabbi Moché Hayim Luzzatto (1707-1746) fut sans doute l’un des maîtres les plus prolifiques et les plus innovateurs que le Judaïsme ait connu.

Cabaliste et logicien, talmudiste et poète, moraliste et grammairien, théologien et dramaturge – telles sont les facettes apparemment antinomiques de la personnalité exceptionnellement riche de ce géant de la Tora.

Mais le Ramhal fut d'abord le plus grand érudit de la Cabale qui a pensé la véritable dimension ésotérique en termes rationnels.