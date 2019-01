Rafael (Israel) bat IAI pour l’acquisition de Aeronautics.

Rafael et Avichai Stolero ont convenu d’une valeur de 850 millions de NIS pour la société israélienne de drones Aeronautics, faisant monter en flèche le cours de son action.

Rafael Advanced Defence Systems Ltd. et Avichai Stolero rachèteront la société de drones Aeronautics basée à Yavneh pour une valeur de 850 millions de NIS. Les deux parties ont signé un accord hier soir après des négociations qui ont duré des mois. Aeronautics, qui fait l’objet de deux enquêtes de l’autorité de sécurité israélienne et de la police israélienne, sera vendu à Rafael et Stolero à un prix représentant une prime de 70% sur sa capitalisation boursière. En réponse, le cours de l’action Aeronautics est en hausse de 37% à la Bourse de Tel-Aviv.Lire la suite sur israelvalley.com