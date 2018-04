Rabbi Meir Baal Haness: le Rav du peuple juif- vidéos

Aujourd’hui, 29 ème jour du Omer, nous célébrons Pessah cheni et la Hiloula de Rabbi Méïr Baâl Haness.

Le 14 Nissan, tout Juif doit procéder au sacrifice de l’agneau pascal. Cependant, il se peut que des personnes soient dans l’impossibilité de remplir cette obligation lorsqu’il s’est rendu impur par exemple par le contact avec un cadavre avant la fête de Pessah.

De manière à pouvoir accomplir ce devoir religieux, les personnes qui avaient contracté une impureté, pouvaient le 14 du mois suivant (Iyyar) sacrifier l’agneau pascal et manger matsot et herbes amères en ce jour c’est la raison pour laquelle le Iyyar est appelé PESSAH SHENI ou deuxième Pessah. De manière à commémorer cette date on a coutume de manger un morceau de matsa. Lire la suite sur jforum.fr