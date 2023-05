Qu’y a-t-il dans l’arsenal du Jihad islamique palestinien ?

Bien que le Hamas ait constitué un arsenal d’armes au fil des années, le Jihad islamique palestinien continue également de développer un arsenal lourd. Le Jihad islamique palestinien, la cible de l’opération Bouclier et Flèche d’Israël, est vaste et mortelle. Elle n’est pas aussi importante que l’arsenal de roquettes du Hamas ou la massive réserve du Hezbollah, estimée à plus de 100 000 roquettes. Le Jihad islamique palestinien est un proxy iranien et bénéficie ainsi du soutien iranien pour son programme de roquettes.Lire la suite sur jforum.fr