Qu’ont en commun tous ces merveilleux israéliens ?

« Bonjour, je m’appelle Efrat Badihi et j’ai fait don d’un de mes reins. L’organisation ‘Matanat Haïm – Don de la vie’ a une tradition : tous les donneurs sont invités une fois par an à passer un Shabbat ensemble dans un hôtel. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Le Corona a mis fin à cette tradition, mais pas aux dons. L’année dernière, plus de 215 personnes en Israël, ont fait don d’un rein gratuitement à une personne qu’ils ne connaissaient pas. Au total, plus de 1150 reins ont été donnés à ce jour. Cette année, nous avons décidé de nous retrouver de nouveau, mais en raison du nombre important de participants nous nous sommes divisés en 3 groupes.

Je reviens maintenant du premier Shabbat, célébré à l’hôtel Lavie. Le point culminant des années passées a toujours eu lieu au troisième repas du samedi (la seouda shlishit), avant de nous séparer. Le rabbin Yeshayahou Haber, le fondateur de l’association, se levait et parlait avec enthousiasme et nous unissait tous en une famille, une révolution. Mais malheureusement le rabbin Haber nous a quitté, il a été atteint du Corona, Son absence a été très ressentie tout au long du Shabbat et est devenue plus visible encore lorsque nous avons entamé le troisième repas.

Son épouse, la Rabbanite Rachel Haber, qui dirige actuellement l’association, a pris la parole. Sa voix s’étranglait de temps en temps, elle nous a dit ceci : C’est le Shabbat sur lequel nous passons de la Genèse à l’Exode. Jacob va mourir et il se sépare de ses fils, mais les Sages nous disent que Jacob n’est pas mort, car tant que sa descendance est vivante – il est vivant. Tant que la mission de sa vie continue, il est toujours vivant, présent, existant dans ce monde. Puis elle a dit : Nous ressentons tous cela à propos de mon mari, tant que les valeurs qui lui étaient chères continuent d’être remplies, il est avec nous.

Voici la photo prise samedi soir. Beaucoup de gens avec un seul rein, et avec un grand sourire. »