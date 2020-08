L’institut Direct Polls a demandé qui a le plus de chances d’être le prochain Premier ministre après Binyamin Netanyahou ? Celui qui a obtenu le plus d’avis favorables a été Naftali Benett avec 28,3% des voix, suivi de Yaïr Lapid avec 21,3% et Gadi Eizencot qui ne recueille 13% des voix. Ils sont toutefois 33% a considérer qu’aucun des trois ne succédera à Binyamin Netanyahou.Lire la suite sur israelvalley.com