Qui vous a persuadé que vous ne pouviez plus faire votre Alyah ?

Il n’était pas évident de réaliser son alyah durant les années Covid. Pas évident non plus dit-on, depuis la chute de l’euro face au shekel. Pourtant 50 familles privilégiées se préparent activement en ce moment. Elles arriveront l’été prochain en Israël. Comment s’y prennent-elles ?

Qui vous a persuadé que l’Alyah était désormais compliquée ? Pourtant, le flot d’appels ne semble pas se tarir pour l’Alyah. « Le standard continue à sonner », souligne Chalom Wach qui dirige le célèbre programme « Alyah de groupe » (ADG). « La nouveauté cette année, c’est que les familles nous demandent comment faire, face à la dévaluation de l’euro. Nous relevons donc le défi et préparons les familles dans le moindre détail avant le départ ».

Les familles éligibles au programme de l’Alyah de groupe profitent d’une année entière de préparation. En outre, parents et enfants bénéficieront à leur arrivée en Israël d’une année supplémentaire d’accompagnement. Oulpan, coaching professionnel, soutien scolaire renforcé pour les enfants, bourses de formation, communautés et familles d’accueil, etc. Rien n’est décidément laissé au hasard. De plus un coordinateur dédié les aideront, entre autre, dans toutes leurs démarches administratives.

Persuadé que c’est impossible, vraiment ?

Pour chaque famille un entretien personnalisé est effectué et un modèle économique est planifié avec les conseillés de l’Alyah de groupe. En cours d’année, les participants réalisent un voyage d’études en Israël largement subventionné, afin de préparer au mieux les détails de leur arrivée prochaine en Israël. Ce qui explique une intégration réussie qui frôle les 100 %. Dans les faits, tout commence par un appel au standard de l’ADG (01 86 96 93 51, appel local depuis la France). Puis les familles se laissent guider, jusqu’au jour J de l’Alyah.

Ci dessous, le film posté sur la page Facebook de l’Alyah de groupe a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux communautaires.

SOURCE: Alyah de groupe