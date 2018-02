Qui sont les deux ex-collaborateurs de Netanyahou et les personnalités arrêtés dans l’affaire 4000?

L’unité de lutte contre la corruption de la police israélienne avait arrêté dimanche des hauts responsables de Bezeq et deux ex-collaborateurs de Netanyahou à l’époque où le premier ministre était aussi ministre des communications. Il s’agit de Nir Hefetz, conseiller aux médias, ainsi que Shlomo Filber, nommé par Netanyahou au poste de directeur général du ministère des Communications de 2015 à 2017 et aussi de Shaul Elovitch, patron de Bezeq, de Yes et de Walla, ainsi que son épouse Iris et son fils Or sans oublier Stella Handler, la PDG du plus grand groupe de télécommunications d’Israël. Lire la suite sur tel-avivre.com