Qui seront les prochains grands rabbins d’Israël ?

Les discussions battent leur plein, après la publication des résultats des élections, et la question se pose notamment sur l’attribution du ministère des Cultes et des différentes fonctions qui en découlent. Il s’agit de répartir les différents postes entre les candidats appartenant au courant religieux orthodoxe et ceux qui s’apparentent au sionisme religieux. L’un des sujets qu’il va falloir régler rapidement concerne la nomination des deux prochains grands rabbins d’Israël, prévue en août 2023. Lire la suite sur lphinfo.com