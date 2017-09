Qui est responsable de la catastrophe humanitaire à Gaza ?

Le Secrétaire général de l’ONU achève son séjour officiel en Israël et dans les Territoires palestiniens en appelant à la levée des blocus israélien et égyptien imposés à la bande de Gaza.

Très ému et bouleversé par la situation chaotique locale, Antonio Guterres évoque l’une des crises humanitaires les plus dramatiques de la planète. A qui la faute ? Qui donc est responsable de la crise humanitaire dans la bande de Gaza ? Israël s’est retiré définitivement de ce territoire en août 2005. Le blocus maritime est imposé pour des raisons uniquement sécuritaires, mais depuis plus de 12 ans des milliers de tonnes de marchandises traversent chaque jour les postes frontière à destination de Gaza.