Qui est Meir Ben Shabbat, le nouveau chef du conseil de sécurité?

Le Conseil des ministres a élu dimanche à l'unanimité Meir Ben Shabbat à la tête du Conseil de sécurité nationale auprès du Premier ministre Benjamin Netanyahou. « Je pense qu'il n'y a personne de plus digne pour ce poste. Je suis sûr que mes collègues du Cabinet et du gouvernement ont été impressionnés par ses qualités, sa présence d'esprit, son expérience, et la clarté avec laquelle il présente les choses… il donne son avis et va droit au but » a déclaré Netanyahou lors de son discours d'ouverture au Cabinet.