Qui est l’israélienne qui a agressé violemment un homme qui mettait les Téfilines à l’aéroport Ben Gurion?

Un incident triste, regrettable et embarrassant s’est produit hier matin à l’aéroport Ben Gourion: comme souvent, un émissaire du mouvement Loubavitch a proposé à un Juif qui attendait son vol de mettre des Téfilines (phylactères ndlr). Le voyageur a accepté avec joie mais lorsqu’il ont discrètement entrepris de prier, lui et l’émissaire du Rabbi, ont été pris à parti et verbalement agressé par une femme qui leur a demandé de le faire ailleurs. Cette dame n’est pas poissonnière mais était maître de conférences au département des arts libéraux du Sapir Academic College et enseignait également au collège Levinsky pour la formation des professeurs. Elle s’appelle Pnina Peri, elle est aussi l’épouse de Yoram Peri, professeur de sociologie, ex-président du New Israël Fund entre 1999 et 2001. Lire la suite sur tel-avivre.com