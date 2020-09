Qui est juif sur Google ?

Faut-il interdire cette pratique qui consiste à taper dans Google le nom d’une personnalité et le mot juif? Eh bien je ne le pense pas. Pour quel motif condamner cette pratique, celle qui consiste à tenter de débusquer le juif? Le fait de chercher à connaître la religion d’un individu violerait la loi française, une loi qui interdit la constitution de fichiers ethniques. Par Guillaume Erner. Journaliste. Article paru sur le blog du Huffpost.

Et Jean Marc Morandini, il est juif? Et le pape, il est juif? Et ta mère, elle est juive? Non, je demande cela parce que la mienne, de mère, elle est indubitablement juive. Et de fait, il suffit de taper n’importe quel patronyme, fut-il corse par sa mère et auvergnat par son père, pour que le moteur de recherche Google suggère de rechercher s’il est, ou non, juif.

Essayez: même avec le nom le plus « terroir », ça marche. Par exemple, tapez Christophe Dechavanne, ou même Patrick Sébastien, et vous verrez: il s’est trouvé des internautes suffisamment, comment dire, curieux, pour se demander si ces deux là étaient, oui ou non, juifs. On ne sait jamais après tout, Patrick Sébastien s’appelait peut être Moshe Lévy, d’ailleurs ses premières émissions, elles étaient en Yiddish… Douce France, si Yasser Arafat venait à remplacer Laurence Ferrari au JT de TF1, certains de nos compatriotes demanderaient à Google si Yasser est juif.

Mais aujourd’hui, on ne rigole plus. Enfin plus avec le mot juif. Des associations antiracistes demandent à Google de faire cesser cette pratique. Il n’y a qu’en France qu’une telle requête apparait, signe que la judéité d’un individu est un vrai sujet dans l’hexagone, alors qu’ailleurs le droit à l’indifférence est conquis. Si tout nom propre est associé au mot juif, chez nous, c’est que certains de nos compatriotes sont obsédés par cette question. En public, ils ne l’avouent pas, mais une fois seul en face de leur écran, ils se livrent au plus inavouable des questionnements -chercher le juif.

Interdire cette recherche sur Google?

Faut-il interdire cette pratique? Eh bien je ne le pense pas. Pour quel motif condamner cette pratique, celle qui consiste à tenter de débusquer le juif? Le fait de chercher à connaître la religion d’un individu violerait la loi française, une loi qui interdit la constitution de fichiers ethniques.

Est-il judicieux de faire condamner Google? De faire en sorte que la question « Qui est juif? » devienne plus sulfureuse encore, comme s’il s’agissait du secret le mieux gardé du monde, quitte à renforcer encore les fantasmes les plus délirants. Et l’en interdisant cette tradition française -la recherche du juif- on se prive du spectacle de nos névroses, névroses désormais accessibles grâce à la partie la plus noire de notre inconscient, Internet. Internet comprend des richesses inouïes, mais c’est aussi le paradis de l’ego, et des égouts. En cherchant à savoir qui est juif, ces internautes ne se renseignent pas sur Jean-Marc Morandini, ils nous renseignent sur eux-mêmes.