Qui est cet homme politique libanais qui encense Israël et ses alliés ?

Le politicien libanais Camille Dory Chamoun, président du Parti national libéral, a déclaré qu’il ne cherchait pas la guerre avec Israël. Le politicien chrétien a fait ses remarques dans une interview diffusée sur Sawt Beirut International (Liban) le 16 mai 2021. Chamoun a continué à dire qu’Israël a résolu le « problème palestinien » pour le Liban lorsqu’il a envahi le pays en 1982. Il a expliqué que les Palestiniens avaient voulu s’emparer du Liban et de nombreuses factions libanaises ont applaudi l’invasion israélienne, qui « nous a soulagés d’un fléau majeur ».

Intervieweur : « Qui choisissez-vous ? [le fondateur de l’armée du Liban sud ancienne alliée d’Israël] Saad Haddad ou le Hezbollah ? »

Camille Dory Chamoun : « Saad Haddad. Certainement. »

Intervieweur : « Saad Haddad le collaborateur ?

Camille Dory Chamoun : « C’était un officier militaire… »

Intervieweur : « C’était un collaborateur. »

Camille Dory Chamoun : « Collaborateur ? Ils étaient tous collaborateurs.

Interviewer : « Vous le préférez au Hezbollah… »

Camille Dory Chamoun : « Absolument. »

Intervieweur : « Pourquoi ça ? »

Même le Hezbollah avait des liens avec Israël

Camille Dory Chamoun : « C’est vrai qu’il avait des liens avec Israël, mais beaucoup de gens avaient de tels liens. Même le Hezbollah avait des liens avec Israël. Ne pensez pas qu’ils soient si différents à cet égard. c’est lui qui a affronté le Fatahland et la région d’Araqoub. C’est lui qui s’est dressé contre eux. Il a défendu les chiites encore plus qu’il n’a défendu les chrétiens. peut-être qu’aujourd’hui certains d’entre eux ont changé d’avis, je ne sais pas. »

Interviewer : « Considérez-vous Saad Haddad comme un collaborateur ou comme un patriote qui a sauvé les chrétiens et toute la région des « partis nationaux » [pro-syriens] et des Palestiniens ?

Camille Dory Chamoun : « Je lui donne le mérite de défendre l’identité du Liban au Sud… »

Interviewer : « Comment défendait-il l’identité du Liban tout en collaborant avec Israël ?

Camille Dory Chamoun : « Il défendait coûte que coûte l’identité du Liban contre les Palestiniens et tous les terroristes. . Ne ​​nous ridiculisons pas. »

Interviewer : « Soutenez-vous la normalisation des relations avec Israël et la fin du conflit avec Israël ?

Camille Dory Chamoun : « Je soutiens la paix globale. Je soutiens la paix, je soutiens la neutralité du Liban, comme l’a suggéré aujourd’hui le Patriarche [Rai]… »

Interviewer : « Vous soutenez également la neutralité du Liban vis-à-vis d’Israël ?

Camille Dory Chamoun : « A l’égard de tout le monde.

Intervieweur : « Y compris Israël ?

Camille Dory Chamoun : « Nous ne voulons pas de guerres. Nous en avons marre des guerres. Nous en avons marre des armes. Nous voulons prospérer. Nous voulons vivre. »

Israël nous a soulagé du problème palestinien

Interviewer : « Vous ne voulez pas de guerres, mais s’ils en veulent ?

Camille Dory Chamoun : « Qui ?

Intervieweur : « Les Israéliens. »

Camille Dory Chamoun : « Les Israéliens ne veulent pas la guerre. Si vous ne les attaquez pas, ils ne vous attaqueront pas. . Ils ne jouent pas à des jeux. En tant que Libanais, il n’est pas dans notre intérêt d’être en état de guerre avec qui que ce soit aujourd’hui. Nous sommes des hommes d’affaires. «

[…]

Interviewer : « Certaines personnes disent qu’en 1982, quand Israël a envahi, vous l’avez applaudi. »

Camille Dory Chamoun : « Tout le monde l’a fait. Les chiites leur ont jeté plus de riz et de roses que nous. En fin de compte, Israël a envahi et résolu le problème des Palestiniens pour nous. , dans une tentative de transformer le Liban en une Palestine alternative. Cela a été rejeté par tout le monde. »

Interviewer : « L’invasion israélienne a soulagé le Liban du gros problème des Palestiniens ?

Camille Dory Chamoun : « Oui. L’invasion israélienne a causé beaucoup de destructions et tué beaucoup de gens… Je ne soutiens pas l’invasion, mais si nous voulons être sérieux, les actions palestiniennes sur notre terre ont constitué un lourd fardeau. Elles sont venues à nous comme réfugiés après la Nakba. Ils sont venus en petit nombre – 35 000 ou 50 000 – mais ensuite ils sont devenus 100 000, et plus tard un demi-million… Ensuite, ils ont eu le droit de porter des armes, puis ils ont commencé à attaquer Israël depuis la terre libanaise, même s’ils n’ont pas osé le faire depuis n’importe quel autre pays arabe. Ils nous ont plongés dans d’énormes problèmes. Ils voulaient prendre le contrôle du pays, et ont dit que la route de la Palestine passe par Jounieh. Nous n’oublions pas tout cela. Ils ont divisé le Liban et le peuple libanais. [Israël] nous a définitivement soulagés d’un fléau majeur. »

