Qui est ce héros de l’autoroute 4 en Israël ?

Bonjour Coolamnews. Je voulais partager mon histoire avec vos lecteurs et rendre hommage à l’homme à qui je dois la vie. Je le recherche activement.

Le héros de l’autoroute. J’ai eu un grave accident de voiture sur l’autoroute 4 en direction du nord du pays. Au volant de mon véhicule, j’ai heurté la glissière de sécurité. Ma voiture a été projetée au beau milieu de la voie et s’est retournée puis, j’ai perdu le contrôle.

Ensuite, je ne me souviens plus de rien. Ce que je vous écris à présent, on me l’a raconté. Immédiatement après l’accident, un homme (photo du haut) a sauté de son véhicule et m’a pris en charge. Je n’avais plus de pouls et de respiration.

Il s’est acharné jusqu’à l’arrivée des secours soit 6 ou 7 longues minutes. Pourtant j’étais là inanimé et plusieurs personnes lui ont conseillé d’arrêter. « Tu ne vois pas qu’il n’est plus avec nous » lui a lancé l’un d’eux. Mon sauveur n’a rien voulu entendre et s’est appliqué avec soin à pratiquer les techniques de réanimation.

Connaissez-vous ce héros qui m’a sauvé ?

Lorsque les secouristes sont arrivés, ils sont parvenus à trouver un pouls et une légère respiration. C’est seulement à mon réveil à l’hôpital que les médecins m’ont rapporté les faits. « Si cet ange gardien n’était pas là au bon moment, vous n’auriez sans doute pas survécu », m’ont-ils affirmé.

Pourquoi me suis-je lancé dans cette recherche afin de retrouver cet homme ? Car il y a quelques jours est né mon troisième enfant. Je viens de réaliser que sans ce jeune homme, ce bébé et ses frères auraient été orphelins de père. L’émotion que j’ai ressentie à la naissance de cet enfant, je la dois à cet inconnu. Je veux lui témoigner ma reconnaissance et celle de mes proches.

Je n’ai qu’une photo de lui. Les enquêteurs de la police n’ont pas voulu me communiquer son nom pour des raisons légales. L’un d’entre eux m’a simplement fait parvenir ce cliché. Si vous le reconnaissez, merci de bien vouloir contacter Coolamnews.

Partagez pour que nous retrouvions cet ange afin de le remercier.

Texte mis en forme par David Sebban.