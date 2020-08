Tunisie: Plusieurs témoignages permettent de constater que depuis plus de deux mois, la fameuse boukha Bokobsa a disparu du marché. On ne la trouve plus chez les débiteurs ni dans les bars et restaurants. À chaque fois que l’on pose la question, on vous répond que la fabrique de la Soukra est fermée……Détails…….Lire la suite sur koide9enisrael