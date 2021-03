Qui a dit que les femme sont malmenées dans le judaïsme ?

Facebook ou internet n’est pas le meilleur « lieu » pour faire une thèse sur le sujet. Mais pour vulgariser la chose, ça peut l’être. Par José Boublil

La place de la femme dans le judaïsme ? Il y a effectivement des sujets qui posent question, c’est certain, dans une perspective actuelle. En revanche, voici quelques remarques que je vous soumets:

On dit qu’un célibataire n’est pas un homme « complet » sans sa femme, il n’est pas « entier » mais une moitié (d’où l’expression sans doute de « ma moitié » en parlant d’une épouse). Or, on ne parle pas d’une femme célibataire comme étant incomplète.

C’est la femme qui transmet le judaïsme « biologiquement ». Ni l’homme, ni au choix de l’un des deux.

La faute du veau d’or a été commise par les hommes et rachetée par les femmes.

C’est en très grande partie par le mérite des femmes que le peuple juif est sorti d’Egypte.

C’est l’intuition d’une femme, Rivka, la femme d’Isaac, qui a permis de bâtir les douze tribus d’Israël.

De façon générale, les mères ont un rôle considérable dans les valeurs juives, par leurs actions : cf Sarah, Rivka, Racel, Léa, Tamar, Ruth, Myriam, Hannah, Deborah, et tant d’autres. Un rôle déterminant, et discret….

Enfin, quand vous lirez la Hagadah, dans quelques jours, vous constaterez que , dans le récit des quatre fils: le sage, le méchant, le simple, et celui qui ne sait pas poser de question, on s’attarde sur ce dernier. En effet, il ne sait pas poser de question simplement parce qu’il ne parle pas encore. Et le texte dit: « toi, la mère, dis-lui… »

En somme, l’éducation d’un enfant c’est la mère qui la construit. C’est très clair. Voilà quelques rapides notions pour ceux qui s’émeuvent rapidement sans forcément avoir fait le tour de la question. Quant aux sujets plus sensibles, j’en parlerai peut-être bientôt.