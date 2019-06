Qui a dit : « Les supporters de Netanyahou sont des crétins »

Il faillait oser ! L’ancien patron du Mossad n’y est pas allé par quatre chemins pour qualifier les électeurs de l’actuel Premier ministre israélien. Des propos qui lui ont valu de sérieuses réprimandes, y compris au sein de la gauche israélienne.

Tous des crétins sauf lui… Les déclarations tonitruantes de Shabtaï Shavit, l’ancien patron du Mossad ont provoqué une véritable levée de boucliers. Dans une interview au quotidien Maariv, l’octogénaire a qualifié les électeurs du Likoud d’ignorants » dénués de valeurs morales. »

« Les électeurs de Netanyahou sont des gens ignorants, dénués de compréhension. Sa base politique est composée de gens dont les valeurs morales sont presque inexistantes ». Puis à l’endroit des habitants des localités juives de Judée et de Samarie, le même Shavit se veut tout aussi arrogant: « En Judée et Samarie se trouve une force religieuse, presque messianique. Et les institutions religieuses en Judée et Samarie sont commandées par Dieu. Je les méprise, car il ne s’agit pas du vrai judaïsme. »

Pas d’excuses pour les crétins