Question (facile) au Dr Valley. Qui sera élu Maire de Tel-Aviv fin 2018?

Les élections municipales israéliennes de 2018 se dérouleront le 30 octobre 2018. Dans les grandes municipalités comme Jérusalem, la course est déjà ouverte. On connait déjà le nom d’au moins un challenger de Nir Barkat et tout le monde s’interroge sur une éventuelle 3e candidature du maire sortant. Côté liste des conseillers municipaux, des noms commencent aussi à circuler. Parmi eux, un francophone déjà très actif en politique: Binyamin Lachkar. A Tel-Aviv la situation est la suivante:Lire la suite sur israelvalley.com