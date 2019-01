Question au Dr Valley. Qui va accompagner le Président d’Israël Rivlin en France?

Le Président Rivlin et sa délégation seront très actifs durant 4 jours en France cette semaine. Rencontres avec la Communauté juive et le Crif, visite à l’Elysée, visite sur une base aérienne, rencontres au Ministère des affaires étrangères. IsraelValley assistera aux visites les plus importantes. Pour des raisons de sécurité très peu de personnes possèdent le programme détaillé officiel. Le Président israélien sera en france avec un militaire israélien de très haut rang. Il s’agit de Aluf Amikam Norkin. Il est un général israélien et actuel commandant de l’armée de l’air israélienne. Avant sa sélection pour succéder à Amir Eshel en tant que commandant de l’IAF, Norkin était à la tête de la Direction de la planification de Tsahal.Lire la suite sur israelvalley.com