Question au Dr Valley. Quels sont les signes de guerre en Israël? Codes secrets lancés par Tsahal.

En cas de guerre, le pays change profondément. Des hommes jeunes quittent soudainement la maison avec des sacs militaires énormes. Des messages urgents arrivent venus de Tsahal. Des codes secrets sont lancés par Tsahal à la radio.

Au Quotidien? Les israéliens sont sans arrêt scotchés à What’sUp, Facebook, Instagram et écoutent la Radio militaire. Le Dr Valley habite Israël depuis 1983. L’habitude des guerres. Un décryptage de la véritable situation sur le terrain est un must. Il est possible de mesurer la gravité de la situation juste en écoutant la radio. Et en suivant les intonations du speaker en Hébreu. Le secret militaire n’est jamais gardé bien longtemps dans le pays.

En cas de morts de soldats sur le terrain de soldats, la musique change brutalement à la radio et devient « musique classique ». Ensuite les news déboulent sur What's Up. Puis le nombre de morts est donné à la radio, télévision et sur Facebook. Puis les noms des morts et blessés sont transmis par un communiqué terrible de Tsahal. Puis les lieux d'enterrements.