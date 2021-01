Question au Dr Valley. Quels seront les 10 emplois du futur en Israël?

SPECIAL. Deux grandes forces sont en train de révolutionner le monde du travail en Israël et dans le monde: l’automatisation et la pandémie de covid-19. C’est ce que l’on appelle le « double coup » concernant l’emploi, un concept qui inclut les transformations à court terme dues à la crise économique mondiale et celles plus profondes qui seront projetées dans le temps, selon les recherches effectuées par le Forum économique international (WEF). L’étude du WEF prévoit que d’ici 2025, le nombre d’emplois créés sera supérieur au nombre d’emplois qui disparaîtront. C’est bien une évidence en Israël.Lire la suite sur israelvalley.com