Le salaire mensuel actuel de Netanyahu s’élève à 56 345 shekels, dont un montant net estimé à 28 000 shekels, selon le site financier Calcalist. Toutes ses dépenses et celles de sa famille à sa résidence à Jérusalem sont payées, y compris l’électricité, les factures municipales et alimentaires, ainsi que les cuisiniers, le personnel de sécurité et les chauffeurs.Lire la suite sur israelvalley.com