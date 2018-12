Question au Dr Valley. Prix de l’électricité en hausse en Israël en 2019?

Augmentation des coûts d’électricité en Israël. Selon des calculs récents de la Commission de l’électricité, le prix moyen à la consommation sur le marché intérieur augmentera de 6,5% à 8,1% en janvier, ce qui représente une augmentation de plusieurs centaines de shekels par an sur les factures d’électricité des ménages.

Malheureusement, l’augmentation du tarif de l’électricité n’affectera pas seulement les factures d’électricité, mais augmentera également celles de l’eau, car les installations d’approvisionnement en eau sont les plus gros consommateurs d’électricité du marché. Celles-ci ont déjà récemment augmenté. Plus tard, par l’effet domino, cela pourrait atteindre de nombreux produits et provoquer à nouveau une hausse des prix. (Alliance.fr)Lire la suite sur israelvalley.com