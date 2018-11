L’article ci-dessous fait le point sur la situation sécuritaire de la Chine avec une de ses provinces, Xinjiang, et les menaces terroristes. Il est clair que la coopération technologique entre Israël et la Chine dans le domaine civil a un impact dans le domaine militaire, par un jeu de transfert de technologies. Les Chinois savent que le Know-How du hightech israélien vient le plus souvent du domaine militaire. Ainsi, lorsque les israéliens coopèrent avec des Chinois, ceux-ci voient des applications immédiates dans la sécurité de la Chine. (DR)

CHINE DEFENSE. Des rapports indiquent que Pékin a augmenté la surveillance sur ses frontières nord-ouest, au Xinjiang, afin de contrer l’entrée des groupes terroristes de Daech [acronyme arabe de l’organisation Etat islamique] sur le sol chinois. Xinjiang est une province à majorité musulmane dont les tendances séparatistes inquiètent toujours les autorités de Pékin qui y imposent de lourdes restrictions.Lire la suite sur israelvalley.com