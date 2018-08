C’est l’été et IsraelValley est en pleine forme. Question du jour : Pourquoi en Israël le « M » de Mc Donalds n’est pas (100%) casher? Selon l’excellent site beekoz.fr (tous droits réservés et copyrights inclus) qui nous fait souvent pleurer de rire : « Quand l’inconscient se met au service de la « malbouffe »… Que vous évoque le fameux logo de McDonald’s, le roi du fast-food ? Rien ? C’est normal. Pour McDo non plus d’ailleurs, ce « M » jaune ne signifiait au départ rien d’autre que l’initiale de l’entreprise.

Pourtant selon le psychologue Louis Cheskin, ce visuel d’une grande banalité cache un symbole freudien évident. Inconsciemment, les clients y verraient tout simplement… « une paire de seins nourriciers ». Ah oui vu sous cet angle, ça saute aux yeux.

S’empiffrer de « Big Mac » reviendrait finalement à assouvir un besoin primaire : téter le sein de sa mère. De quoi mettre en confiance, mais aussi en appétit. Le hasard a donc bien fait les choses pour McDonald’s, en lui fournissant un emblème au message caché, mais universel.

Dans les années 60, la multinationale américaine voulait pourtant changer de logo et abandonner ses célèbres arches dorées. Mais le Cheskin en question, qui travaillait comme consultant « design », les en dissuada. Une (très) riche idée marketing, puisque les soi-disant seins de la marque sont aujourd’hui connus dans le monde entier. Délire de psy ou pas, vous ne regarderez plus jamais votre « Royal Bacon » comme avant… ».

LE PLUS SELON LE SITE « TELAVIVRE ». Avec 870 millions de shekels de chiffre d’affaire, 2017 a été une bonne année pour Mcdonald’s en Israël et 2018 pourrait bien être meilleure encore puisque le chiffre d’affaire devrait atteindre 1 milliard de shekels, a annoncé dimanche, Alonyal Ltd, le propriétaire de la franchise israélienne de la chaîne de restauration rapide.

