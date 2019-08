Dallas pour tous. Pourquoi le Texas va s’ouvrir à Israël?

American Airlines, la plus grande compagnie aérienne au monde, arrive en Israël avec l’ouverture d’une ligne de vol direct entre Dallas et Tel Aviv. La nouvelle ligne entrera en service le 9 septembre 2020 et sera exploitée trois fois par semaine sur le dernier avion Dreamliner de la société. American Airlines sera la seule compagnie à exploiter une ligne directe entre le sud-ouest des États-Unis et Israël.Lire la suite sur israelvalley.com