Question au Dr Valley. Comme mettre fin à l’hécatombe routière en Israël?

En misant sur les nouvelles technologies et l’autonomisation des transports, Israël souhaite se poser en leader de la mobilité de demain. Mais, surtout, son gouvernement rêve de mettre au point des outils pour mettre un frein à l’hécatombe routière.

Les dernières semaines ont été catastrophiques sur la route 90 en Israël. Construite le long de la frontière est du pays, cette deux-voies, qui traverse la région du nord au sud, a en effet été le théâtre de trois accidents meurtriers. Le plus récent, survenu à la veille de l’Halloween en bordure de l’emblématique mer Morte, a anéanti une famille de huit personnes, dont six enfants de moins de 12 ans, et a frappé, du même coup, l’imaginaire de ce petit État du Moyen-Orient.Lire la suite sur israelvalley.com