Shakira, chanteuse colombienne d’origine libanaise, devait se produire en juillet à Tel-Aviv selon des médias israéliens. Sa société de production, Live Nation, vient de préciser sur twitter qu’aucun concert n’est prévu en Israël et ajoute sans plus de précision qu’un spectacle aura peut-être lieu dans un futur plus ou moins proche.Lire la suite sur israelvalley.com