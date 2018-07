Question à IsraelValley. La notation financière de l’Etat hébreu?

L’Agence de notation financière internationale S & P, tout comme Fitch et Moody, confirme la note A+ à l’économie israélienne assortie d’une prévision positive.Laissant présager d’une nouvelle hausse de la croissance et d’une meilleure note encore, voire celle maximale de AAA, inhérente, aussi, à la réduction des risques géopolitiques et la stabilité de la coalition gouvernementale. Les experts ont souligné la diversité, le dynamisme et la prospérité d’Israël, fruits d’une politique fiscale disciplinée et d’un cadre monétaire souple.Lire la suite sur israelvalley.com