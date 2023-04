Quels sont les prénoms les plus attribués en Israël depuis 1948 ?

Tour d’horizon des prénoms les plus attribués parmi la population juive israélienne, depuis la création de l’Etat. Vous allez être surpris…ou pas.

Le prénom le plus courant pour les garçons (parmi la population juive) depuis la création de l’État juif jusqu’en 2021 est David (plus de 60 000 Israéliens ont été appelés par ce nom depuis la création de l’État), suivi de Moshe et Yossef. Les autres prénoms populaires en Israël sont Abraham, Jacob, Isaac, Daniel, Ouri, Noam, Itaï, Haim, Israël, Shlomo, Yehouda, Shmouel, Ariel, Shimon, Jonathan, Gaï et Meir .

Dans les premières années de l’État, les noms bibliques dominaient pour les garçons – Moshe, Abraham, Joseph, Jacob, Yitzhak, David, Haim, Shlomo, Israël et Shmouel. Au fil des ans, Meir, Mordechaï et Eliah les ont également rejoints. En 1965, des noms plus modernes sont apparus. Ofer, Ilan, Ronan, Eyal, Yoram et même Ouri. En 1967, c’est la grande victoire de la Guerre des Six Jours. Le nom de Moshe revient à la première place. Beaucoup de bébés portent probablement le nom du ministre de la Défense Moshé Dayan.

Les années 70-90

Un nouveau nom entre dans la liste au début des années 1970 était Yaron , grâce au héros des livres Hasambah, Yaron Zahavi. Ces années ont également été l’apogée du nom Sharon. Il atteint la neuvième place en 1974, peu après la guerre de Kippour. Le chef d’Etat major Ariel Sharon est adulé. En 1975, Moshe et David perdent le dessus. Cette année là marque un tournant en faveur de noms plus modernes. Yaniv , entre dans le top 50 en 1970. Il conquiert la première place presque jusqu’à la fin de la décennie. Les noms Shai, Oren et Assaf se sont également hissés au sommet au cours de ces années.

Au début des années 1990, Daniel prend la première place. En tête de liste se détachent des noms avec une syllabe – Or, Ben, Shai, Guy, Tal, Dor, Gal, Chen et Ber. Daniel conserve la première place pendant plus d’une décennie. Youval, Omer et Yonatan suivent de près.

Et les filles ?

Chez les filles, le prénom le plus courant est Noa (plus de 47 000 filles israéliennes portent ce prénom). En tête de liste figurent également Rachel, Yael, Sarah, Michal et Esther. Parmi les autres noms des filles qui sont au top on retrouve Tamar, Shira, Hana, Miriam, Maya, Rivka, Adi, Haya, Hila, Ruth, Talia, Ayala, Efrat et aussi Roni .

Dans les premières années du pays, le nom Shoshana était parmi les trois plus répandus. Apparemment grâce à la chanteuse Shoshana Damari. En 1959, pour la première fois, un nom qui n’est pas celui d’une héroïne biblique – Yaffa, entre à la dixième place – grâce à la chanteusee Yaffa Yarkoni. Ce sont aussi les années Edna et Ilanit. En 1961, de nouveaux noms comme Michal, Orli, Ronit, Anat et Orna apparaissent. En 1964, un nouveau nom biblique gagne la première place, Anat.

Les prénoms modernes

Au cours des années suivantes, les prénoms modernes prennent le dessus sur les prénoms bibliques. En 1974, Mihal , l’épouse du roi David, est à la première (dans les jours qui ont suivi la chanson « Pourquoi Michal a-t-elle ri » par Naomi Shemer). Puis, ont suivies, Keren, Limor, Galit, Liat, Orit, Sharon, Maya, Sarit, Hagit, Tali, Roïtal, et aussi Efrat . En 1999, Noa s’est hissée à la première place (l’une des filles de Zelophad dans la Bible).

SOURCE: YNET