Quels sont les partis les plus libéraux de la Knesset ? Des résultats qui vont faire rager les medias Européens

Quel parti de la Knesset est le plus libéral ? Selon un nouvel index de la 20e Knesset réalisé par un groupe de réflexion israélien, la réponse peut ne pas être celle a laquelle vous vous attendiez (surtout si vous avez l’habitude de lire la presse européenne)……Détails……..

Chaque année, le Mouvement de la Liberté Israélien (IFM) classe les partis politiques avec des représentants à la Knesset et les députés dans la Knesset actuelle, en fonction de leur adhésion et de leur soutien actif aux législations et aux politiques qui « font progresser les valeurs de la liberté personnelle et du libre marché. »

Cette année, l’indice IFM a classé le Likoud comme la plus grand défenseur de la liberté individuelle, lui donnant un score positif de 4.

Selon l’IFM, qui préconise un « libéralisme classique » des marchés libres et la liberté personnelle de la coercition de l’état, le seul autre parti avec un classement positif est Bayit Yéhoudi, qui termine deuxième avec un score de 2.

Les huit autres partis de la Knesset sont classés négativement, avec le parti Judaïsme Unifié de la Torah et le parti de centre-droite Koulanou à la troisième place, avec un score négatif de 4 chacun.

Le parti religieux séfarade Shass est en cinquième position, avec « -16 », suivi par Israël Beitenou avec « -20 » et la liste commune majoritairement arabe avec « -23 ».

Le parti Yesh Atid de Yair Lapid se classe au fond du classement, avec un score de « -40 », le même que le parti d’extrême-gauche Meretz. Le parti travailliste (gauche) arrive en bon dernier avec un score négatif de 45.