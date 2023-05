Quels sont les noms de famille les plus courant en Israël

Le Bureau central des statistiques a publié ce mois-ci des données intéressantes sur la démographie israélienne. Voyons ensemble si votre nom de famille fait partie des plus répandus en Israël.

Selon les dernières données publiées par le Bureau central des statistiques, le nom de famille le plus courant en Israël est Cohen. Après lui, les noms les plus courants sont : Levi, Mizrahi, Peretz, Biton, Dahan, Avraham, Agbaria et Friedman. Le nom le plus courant chez les musulmans est Agbaria. Enfin, chez les chrétiens Hori et chez les Druzes Halabi .

Selon les dernières données, environ 180 000 Israéliens portent le nom de famille Cohen , plus de 100 000 le nom Levi et environ 30 000 le nom Mizrahi .

Les noms de famille des leaders politiques

Les données montrent également que le patronyme de 640 Israéliens est Herzog , comme le président du pays. Le nom Netanyahou n’apparaît pas dans les statistiques. En 2019, il y avait 830 Israéliens portant le nom de Lapid, 1 297 portant le nom de Gantz , le nom de famille de 11 650 Israéliens est Levin – dont le ministre de la Justice et le vice-Premier ministre. En outre, 78 portent le nom de Goldknopf. Le nom de 4 798 Israéliens est Deri et le nom de 39 autres est Smotrich .

4 629 Israéliens portent le nom de famille Lieberman ,4 803 portent le nom de Michaeli et, comme Netanyahou, Ben Gvir n’est pas non plus sur la liste. Le patronyme le plus courant porté par un chef de parti est Odeh – 6 091, un peu plus qu’Abbas – 4 812.

SOURCE: YNET