Quels dirigeants n’ont pas encore félicité Netanyahou ?

Depuis les résultats définitifs, les félicitations ont commencé à affluer des dirigeants mondiaux à Benjamin Netanyahou, qui devrait bientôt former son sixième gouvernement.

Le président du Likoud Benjamin Netanyahou, qui a remporté les élections devrait bientôt former un gouvernement. Il a reçu une série de félicitations de la part des dirigeants mondiaux depuis jeudi dernier. Cependant, le président américain Joe Biden ne lui a pas encore parlé. Biden devrait appeler Netanyahou ce week-end et le féliciter également. Comme Biden, d’autres dirigeants, dont le président russe Vladimir Poutine, avec qui Netanyahou entretenait des relations étroites, ne l’ont pas encore félicité pour cette victoire.

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken n’a pas non plus parlé avec Netanyahou après les élections. Blinken a appelé le Premier ministre Yair Lapid hier soir, a félicité Israël pour les « élections libres et équitables », comme il l’a dit, et l’a remercié pour le partenariat entre les pays. Parallèlement à cela, Blinken a souligné sa préoccupation concernant la situation en Judée-Samarie et la nécessité pour toutes les parties d’arrêter d’urgence l’escalade. Dans ce contexte, Blinken s’est également entretenu hier avec le président de l’Autorité palestinienne Abou Mazen.

Le premier à féliciter Netanyahou

La première bénédiction du monde est venue à Netanyahou du Premier ministre hongrois Viktor Orban. « Quelle belle victoire pour Benjamin Netanyahou en Israël. Les temps difficiles exigent des dirigeants forts. Bienvenue à nouveau », lui a-t-il écrit dans un tweet sur son compte Twitter. Netanyahou a également été félicité par le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a écrit en hébreu et en anglais : « Félicitations, mon ami, pour votre succès aux élections. J’ai hâte de poursuivre nos efforts conjoints pour approfondir le partenariat stratégique entre l’Inde et Israël. Modi a également remercié le Premier ministre Yair Lapid.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui avait l’habitude de critiquer Israël ces derniers mois sur fond de refus de transférer à son pays des armes pour la guerre en Ukraine, a également félicité. « Félicitations à Netanyahou pour avoir remporté les élections. Il est toujours important de voir une vraie démocratie en action. L’Ukraine et Israël partagent des valeurs et des défis communs qui nécessitent une coopération efficace », a écrit Zelensky. « Nous espérons ouvrir une nouvelle page dans la coopération avec le gouvernement israélien au profit de l’Ukraine et d’Israël. »

Giorgia Maloney, le Premier ministre du nouveau gouvernement italien, qui est affilié à l’extrême droite, a écrit à Netanyahou jeudi dernier qu’elle était prête à renforcer l’amitié et les relations entre l’Italie et Israël. « Félicitations, félicitations à Netanyahou pour le succès des élections », a-t-elle ajouté.

En attendant Macron…

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a publié hier une référence aux résultats et a également remercié Bennett et Lapid. « Félicitations, Netanyahou. L’amitié entre nos pays est basée sur une longue histoire de coopération étroite, des liens permanents entre les peuples et notre engagement commun à maintenir les valeurs démocratiques. Continuons à bâtir sur cela et à aller de l’avant avec nos priorités communes », a-t-il ajouté. Trudeau a écrit. « Merci, Naftali Bennett et Yair Lapid, pour votre précieuse amiti. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur pour l’avenir. »

Les félicitations à Netanyahou sont également venues du président chypriote Nicos Anastasiades, du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, du chancelier autrichien Karl Niehamer, du Premier ministre roumain Nicolai Chuka et du président guatémaltèque Alejandro Giamatti. D’autre part, ceux qui jusqu’à samedi soir, n’ont pas encore félicité Netanyahou incluent, comme mentionné, le président américain Joe Biden, qui devrait appeler au cours du week-end, et outre le président russe Poutine, le chancelier allemand Olaf Schulz, le Premier ministre britannique Rishi Sonak, le président français Emmanuel Macron et d’autres dirigeants.