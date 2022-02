Quelques notions sur le mois de Adar

Quand le mois de Adar commence, on décuple notre joie. Et Adar commence a commencé cette semaine. Cette année, l’année 5722, est une année bissextile, c’est-à-dire une année où il y a Adar I , Adar Aleph, (qui commence maintenant) et Adar II, Adar Bet, le mois prochain, au cours duquel nous célébrerons Pourim. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Pourquoi faut-il ajouter un mois supplémentaire ( Adar I )à l’année hébraïque de temps en temps ?

Le calendrier juif est fondé à la fois sur le calendrier lunaire et sur le calendrier solaire. L’objectif est de combler l’écart créé entre les douze mois lunaires et l’année solaire. Il s’agit de s’assurer que la fête de Pessah tombe toujours au printemps.

Dans l’ancien calendrier babylonien, une année bissextile comportait parfois 2 mois de Elul, le mois d’Elul Aleph et le mois d’Elul B soit, soixante jours d’Elul. Mais ici c’est le mois d’Adar que l’on double. Le mois de la joie. Cette année, quand nous avons 2 mois de Adar. Nous avons en fait, 60 jours consécutifs de joie.

L’origine du nom Adar est babylonienne. Mais on avait aussi l’habitude de lire le mot ainsi: A-Dar, signifiant D.ieu vivant reside en ce mois. Et Il s’y trouve de façon toute particulière. Nos sages mentionnent également qu’Adar est un mois heureux car il a été notre dernier mois en exil, avant notre sortie d’Egypte et l’Exode au mois de Nisan. C’est donc le dernier mois de détresse, avant la délivrance.

Comme à chaque Rosh Hodesh

Aujourd’hui encore, comme à chaque Rosh Hodesh, nous ajoutons à la une prière du matin, Shaharit, une prière supplémentaire, le Moussaf. On récite également les chapitres de louanges des Psaumes, le Hallel. Et on ajoute dans la bénédiction des actions de grâce, le Birkat Hamazon après le repas, le si joli passage de « yaale ve yavo »:

« Notre D.ieu et D.ieu de nos pères, que monte, vienne, atteigne, soit vu, entendu et rappelé notre souvenir, celui de nos pères, celui de Jérusalem Ta ville et celui du Mashiah fils de David, Ton serviteur, et le souvenir de tout Ton peuple Israël devant Toi, pour le salut, le bien, la grâce, l’amour et la clémence en vue d’une vie heureuse et pour la paix en ce jour de début de ce mois-ci ».

Bon mois de Adar !