Quelques centaines de Palestiniens ont lancé des pierres et incendié des pneus dans différents lieux de la Judée-Samarie ce mardi après-midi, notamment à Hébron et près du tombeau de Rachel à Bethléem, mais aussi à Ramallah et au poste de contrôle de Qalandiya sans oublier également la région de Naplouse. A Gaza, les funérailles de 60 Palestiniens tués lors des émeutes frontalières de lundi ont commencé. Lire la suite sur tel-avivre.com