“Quelles leçons devrons nous tirer ” (Alain Finkelkraut)

Magnifique texte d’Alain Finkelkraut, toujours aussi juste…

“Quelles leçons devrons nous tirer de la mise à l’arrêt du monde tel que nous le connaissons ? Faudra-t-il que nous changions à l’issue de la crise ?

À Venise la mer est redevenue bleue et on a signalé la présence d’un dauphin dans le grand canal.

Le repos forcé de l’économie et des transports est un Shabbat inespéré pour la Terre. Elle se refait une beauté et les autres créatures respirent. Lire la suite sur jforum.fr