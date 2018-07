Quelle est la solution de Tsahal pour intercepter les cerfs-volants et les ballons incendiaires palestiniens?

Mardi dernier, sur Hadashot TV, l’armée israélienne a expliqué avoir trouver une solution performante mais complètement efficace pour neutraliser cerfs-volants et autres objets incendiaires envoyés par les palestiniens depuis la bande de Gaza et qui brûlent des dizaines d’hectares de terrains tous les jours en Israël. Plus de mille hectares de réserves naturelles et de parcs nationaux ont dejà été détruits. Le système qui ne nécessite aucune intervention humaine du début du processus (identification de l’objet menaçant) jusqu’à sa destruction s’appelle Goshawk, il a été développé par RoboTiCan, une société basé à Beer Sheva et utilise un système de drones pour détruire en vol les cerfs-volants et les ballons incendiaires envoyés depuis la bande de Gaza…Lire la suite sur tel-avivre.com