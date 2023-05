Quelle est la plus grande synagogue d’Israël ?

Où se trouve le plus grand lieu de prière jamais construit en Israël ? Combien de personnes peut-elle accueillir ?

La plus grande synagogue d’Israël, et en fait du monde, est le Beit Midrash du hassidisme Gour. Elle est située dans le quartier Romema de Jérusalem, sur une superficie d’environ 14 dunams. Selon les données de la municipalité de Jérusalem, la superficie construite de la synagogue est de 11 827 mètres carrés . Ainsi, l’endroit peut accueillir des milliers de personnes ».

Chavouot est le moment où le plus grand nombre de Hassidim de Gour viennent de tout le pays pour prier aux côtés du Rabbi, Rabbi

L’intérieur de la synagogue

Une synagogue devenue trop étroite

À l’origine, le bâtiment érigé en 1997 était beaucoup plus petit. Au fil des années le lieu était devenu trop étroit pour accueillir tous les fidèles. C’est pourquoi il a été décidé une opération de financement qui a rendu possible l’implantation d’une nouvelle aile. Ce n’est que l’année dernière que les deux ailes ont été reliées. Aussi, un immense espace a été créé où les prières ont lieu.

La personne qui a conçu ce lieu de prière est Aharon Estreicher , un hassid de Belz né à New York et qui a exceptionnellement choisi d’étudier l’architecture. Au fil des ans, Estreicher est venu en Israël et, à ce jour, il a conçu des centaines de synagogues et de sites du patrimoine juif, dont la plus grande synagogue d’Israël.