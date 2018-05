Quel sont les montants des rentes à vie qu’empochent les terroristes palestiniens qui assassinent des Juifs ?

La Knesset devrait voter ce lundi un projet de loi visant à pénaliser l’Autorité palestinienne à cause des salaires qu’elle verse aux terroristes emprisonnés et aux familles des terroristes tués par les forces de sécurité israéliennes. Le projet de loi suggère qu’Israël déduise l’argent de l’AP collecté par Israël au nom de l’AP. Pour chaque dollar que l’Autorité Palestinienne versera chaque année aux terroristes, Israël déduira des taxes collectées pour l’AP et transférera l’argent pour indemniser les victimes israéliennes des attaques terroristes arabes. Lire la suite sur tel-avivre.com