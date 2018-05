Emmanuel Macron a provoqué une vague de réactions amusées et moqueuses dans les médias et réseaux sociaux anglophones pour avoir qualifié la femme du premier ministre australien de «delicious». Lors de son prochain passage en Israël cette année, il est déjà certain que le Président français ne va pas qualifier l’épouse de Netanyahou de « delicious »…Lire la suite sur israelvalley.com