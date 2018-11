Quel est le coût de la Crise Israël-Gaza? Très élevé. Des millions de shekels.

ARTICLE ISRAELVALLEY BASE SUR DES ESTIMATIONS PUBLIEES PAR LE HAARETZ, YNET, BANQUE D’ISRAEL. Un cessez le feu a été convenu hier soir entre Israël et le Hamas. La crise a été très courte, mais les coûts sont élevés. En se fondant sur les coûts des précédentes offensives israéliennes contre Gaza, les ministères de la Défense et des Finances israéliens prévoient de payer un prix élevé des jours de crise. L’offensive d’Israël sur la bande de Gaza pourrait coûter à l’économie israélienne des millions de shekels, d’après des estimations fondées sur l’opération Plomb durci. En se fondant sur l’opération Plomb durci des responsables des ministères de la Défense et des Finances peuvent estimer le coût de l’offensive sur Gaza.Lire la suite sur israelvalley.com