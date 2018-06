Quel est ce système mis en place par Israël pour repérer les attaques au Cerf-volant incendiaire?

Face aux vagues incessantes d’attaques incendiaires par des cerfs-volants et des ballons aéroportées depuis la bande de Gaza et depuis le 30 mars dernier, Israël tente de mettre au point des systèmes pour se protéger, c’est ainsi que des ingénieurs ont déployé un œil électronique capable de les repérer très tôt, de calculer leur trajectoire, de suivre leurs progression, puis de diriger les pompiers sur les lieux d’atterrissage, afin d’éteindre plus rapidement les incendies et de limiter ainsi leurs dégâts, a rapporté vendredi Channel 2 News. Le système développé par Rafael s’appelle Sky Spotter, il détecte les engins incendiaires puis les fait intercepter par des drones et avertit en temps réel les pompiers…Lire la suite sur tel-avivre.com