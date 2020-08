Que répondre à ceux qui réfutent le lien entre Israël et le peuple juif ?

Question: Avez-vous un argumentaire irréfutable qui prouve que cette terre est la nôtre, pour ceux qui ne sont pas liés à la Torah ?

Réponse: Rav Yossef Ben-Shoushan: Les choses évidentes ne doivent pas être prouvées. Cela ne ferait qu’affaiblir leur vigueur. Comme si quelqu’un dirait à sa femme: « Prouve moi que tu m’es fidèle et que tu ne m’as jamais trompé ». Cela même provoquerait la déchirure de cette sainte union conjugale.

L’attachement de la nation d’Israël à sa Terre est comparable à celui de deux conjoints. En dépit des difficultés matérielles que nous pouvons rencontrer dans la vie quotidienne, nous restons toujours liés corps et âme à notre terre. Réciproquement, elle ne cessera jamais de nous rendre largement notre amour et notre fidélité.

Toutes les nations qui l’ont conquise, n’ont pas réussi à la rendre fertile. Elle est restée aride. Par contre, dès que les juifs sont retournés vers elle, elle les a accueillis à bras ouverts. Elle a été ensemencée par eux et a donné ses fruits avec abondance.

Cette union est bien en delà de tout rationalisme. Elle relate de notre esprit national qui ne nous a jamais quittés et qui est à la base du Sionisme.

Aussi, de manière paradoxale, il peut arriver que certains individus du peuple d’Israël qui ne paraissent pas être liés à la Thora et aux Mitsvot ressentent cette union inébranlable avec la Terre d’Israël de manière plus intense que certains autres qui eux paraissent être liés à la Thora et aux Mitsvot.