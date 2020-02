Que prépare Avigdor Lieberman?

Pour autant qu’il reste une nouvelle fois l’arbitre de ces élections, Avigdor Lieberman continue à la fois à maintenir le flou tout en martelant avec assurance que cette fois-ci « il y aura un gouvernement » et qu’il n’y aura pas de nouvelles élections. « Je détiens la clé de ces élections » a affirmé jeudi le président d’Israël Beiteinou sur Ynet. Il a une nouvelle fois attribué à Binyamin Netaynahou et à Benny Gantz la « responsabilité partagée » des échecs des tentatives de gouvernement d’union et les a accusés a-priori de vouloir chacun « vendre le pays aux orthodoxes » dès le lendemain des élections!Lire la suite sur lphinfo.com